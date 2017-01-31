Лоури: указ Трампа — полный бред

Защитник «Торонто Рэпторс»выразил недовольство указом президента СШАоб ограничении на въезд в страну на 90 дней для граждан семи стран. Запрет коснулся граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Судана и Сомали.«Считаю, это полный бред. США — свободная страна, а то, что произошло, является чушью. Я не изучал указ подробно, но считаю, что это бред. Я родился и вырос здесь. Меня всегда учили относиться ко всем людям одинаково. Для моей страны наступили трудные времена, и это печально», — приводит слова Лоури СBC.