Тристан Томпсон: я заслужил свой контракт

Форвард «Кливленд Кавальерс»сказал, что заслужил пятилетний контракт на сумму $ 82 млн, который он подписал в 2015 году.«Я заработал эти деньги. Леброн Джеймс не является моим агентом. Я заработал эти деньги, делая то, что я делаю. Вы можете спросить об этом у любого в этой лиге. Я открыл двери для других игроков. Это бизнес. Тебе должны платить столько, сколько ты заслуживаешь. Я получил свои деньги и открыл двери для других игроков, которые тяжело работают на площадке», – приводит слова Томпсона The Score.В нынешнем сезоне Тристан проводит на паркете по 29,0 минуты, собирая коллекцию из 7,3 очка, 9,6 подбора, 1,2 блок-шота, 0,8 передачи и 0,6 перехвата в среднем за игру.