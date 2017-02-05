Пашутин: «Цмоки-Минск» больше хотел победить, чем УНИКС

Главный тренер УНИКСапрокомментировал поражение своей команды от «Цмоки-Минск» (85:87) в Единой лиге ВТБ.«Хочу поздравить «Цмоки» с победой. Они её заслужили, больше хотели победить. Но четыре трёхочковых через руки — это наша вина. Невнимательность, усталость в конце — а Минск свои броски забил. Мы были в яме и физической, и психологической.Что касается Хоакима Колома, то с ним на площадке Лэнгфорд раскрывается. Первый номер есть первый номер. Он должен раздавать, и сегодня свои ассисты он отдал. Это его первая игра после паузы, без тренировки, в следующих матчах он будет более полезен», — цитирует Пашутина сайт Лиги ВТБ.