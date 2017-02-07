Анджушич заменит Теодосича на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Защитник «Пармы» Данило Анджушич заменит в составе «Звёзд мира» на Матче звёзд Единой лиги ВТБ защитника ЦСКА Милоша Теодосича, который продолжает восстанавливаться после травмы.
«Несмотря на то что Теодосич смог сыграть в последней игре ЦСКА против «Автодора», его реабилитация после травмы продолжается. Руководство ЦСКА сообщило, что игроку необходимо проходить курс консервативной терапии и ежедневные физиотерапевтические процедуры. Конечно, нам всем будет не хватать одной из главных звёзд Единой лиги ВТБ в Сочи. Но уверена, Данило Анджушич из «Пармы» воспользуется своим шансом и проявит себя с наилучшей стороны на Матче звёзд», – отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
Напомним, что Анджушич был резервным 13-м игроком в составе «Звёзд мира».