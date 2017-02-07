Д. Иванович: «Химки» постараются стать первыми в группе

Главный тренер «Химок»заявил, что его команде будет непросто обыграть «Баварию» в Еврокубке с разницей «+17» для того, чтобы занять первое место в своей группе. Матч состоится 8 февраля в 19:30 мск.«Чтобы стать первыми, нужно обыграть «Баварию» с разницей в 17 очков. На данный момент я могу сказать, что это слишком много, и мы подумаем об этом в последние две-три минуты матча. Главное — мы должны быть сосредоточены на хорошей и сильной игре и победить. В любом случае, мы постараемся сделать всё возможное. «Бавария» играет здорово и очень быстро, игроки имеют опыт и принимают верные решения на площадке. У них хорошие «большие», которые контролируют щит, берут подборы в нападении, хорошо играют спиной к кольцу. На прошлой неделе «Баварии» в определённой степени повезло обыграть «Ульм», но это всего один матч. Перед нами стоит вызов, и мы его принимаем. Постараемся стать первыми в группе», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».