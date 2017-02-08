Эдриен Пэйн выбыл на неопределённый период из-за нарушения кровообращения

Мощный форвард «Миннесоты Тимбервулвз»выбыл из строя на неопределённый период из-за нарушения кровообращения, сообщает официальный сайт организации. У игрока диагностирована тромбоцитопения, которая может вызывать кровотечение, появление кровоподтёков и медленную свёртываемость крови после травм. Доктора команды считают, что Пэйн сможет полностью восстановиться и вернуться на площадку.В нынешнем сезоне 25-летний форвард набирает по 4 очка и совершает по 1,7 подбора за 8 минут в среднем за игру.