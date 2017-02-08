Кейн: «Нижний Новгород» выйдет на матч с «Хапоэлем» заряженным на победу

Форвард БК «Нижний Новгород»поделился ожиданиями от предстоящего поединка Еврокубка-2016/17 против «Хапоэля».«Мы не смогли пройти в плей-офф Еврокубка, но всё равно хотим победить «Хапоэль». Это отличная команда с отличными игроками. Нам придётся нелегко, поскольку в нашем составе по-прежнему слишком много травмированных. Так или иначе, мы выйдем на паркет заряженными на победу. Хочется порадовать болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона в Еврокубке», – приводит слова Кейна официальный сайт БК «Нижний Новгород».