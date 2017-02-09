32 очка Леонарда принесли «Сан-Антонио» победу над «Филадельфией»

«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 111:103 в пользу гостей.Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал, на счету которого 32 очка. Тони Паркер набрал 18 очков, по дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (15 очков, 10 подборов) и Дуэйн Дедмон (10 очков, 11 подборов). У «Филадельфии» по 20 очков на свой счёт записали Джалил Окафор и Дарио Шарич.Это поражение стало для «Сиксерс» пятым подряд.