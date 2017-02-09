60 очков Уиггинса и Таунса позволили «Миннесоте» вырвать победу у «Торонто»

«Торонто Рэпторс» потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Таргет-центре» в Миннеаполисе и завершилась со счётом 112:109 в пользу хозяев. По ходу первой половины преимущество «Торонто» достигало 13 очков, но этого не хватило «Рэпторс» для итоговой победы.Самым результативным в составе «Миннесоты» стал, набравший 31 очко.оформил дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. За «Торонто» 30 очков набрал Демар Дерозан, 20 — Кайл Лоури.