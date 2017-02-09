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Астахов: в поражении «Химок» от «Баварии» нет ничего страшного

9 февраля 2017, четверг. 18:43. Баскетбол
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов не увидел большой проблемы в поражении своего клуба от «Баварии» (74:96 ОТ) и выходе в плей-офф Еврокубка со второго места в группе.

«Команда в неплохом состоянии, играли хорошо, постарались выиграть, но не получилось. По сути, задача выхода в следующий круг была заранее выполнена, поэтому, чтобы выйти с первого места, нужно было обыграть «Баварию» с разницей более 16 очков. Не удалось, ничего страшного, мы в плей-офф, будем теперь бороться с «Валенсией».

Конечно, нам было важно выйти с первого места в группе, поскольку в этом случае получали бы преимущество своей площадки. Так как в плей-офф идёт игра до двух побед, то, конечно, нам было бы удобнее, лучше и выгодней играть два матча дома, в случае если серия завершится тремя играми. Но произошло так, как произошло, поэтому будем стараться играть с «Валенсией» и побеждать уже без преимущества своей площадки», – цитирует Астахова «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Бавария БК Химки Павел Астахов
Новости. Баскетбол
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