«Голден Стэйт» победил «Мемфис», Грин оформил трипл-дабл с 10 перехватами

«Голден Стэйт Уорриорз» добыл крупную победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 122:107 в пользу гостей.Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Клэй Томпсон, набравший 36 очков. В активе Кевина Дюранта 24 очка, у Стивена Карри — 18.оформил оригинальный трипл-дабл — набрав всего 4 очка, форвард сделал 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов. У «Гриззлиз» 20 очков на счету Майка Конли, Зак Рэндольф оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов, Марк Газоль набрал 17 очков.