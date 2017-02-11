Дюрант: я не такой крутой, матч в Оклахома-Сити будет эмоциональным

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»признал, что гостевой матч с «Оклахома-Сити Тандер» будет для него эмоциональным моментом.«Я бы не был человеком, если бы сидел и делал вид, что я невероятно непробиваемый и меня ничто не берёт. Игрокам НБА пора перестать так себя вести. Вы не такие крутые. В конце концов, вы люди. Ваше эго так велико, что вы не чувствуете себя людьми?Я понимаю, что у меня будут эмоции. Будет эмоционально увидеть этих людей, войти в раздевалку, мимо которой привык проходить», — цитирует Дюранта The Ringer.