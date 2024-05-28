Стал известен обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА

Сегодня, 28 мая, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-0 в серии).

По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник «Бостона» Джейлен Браун… 27-летний баскетболист становился самым результативным игроком двух из четырёх матчей в серии с «Индианой».

В плей-офф Браун сыграл 14 матчей, где в среднем набирает 25 очков, совершает 6.1 подбора и отдаёт 2.6 результативные передачи за игру.

На своём пути «Бостон» обыграл «Майами» (4:1) и «Кливленд Кавальерс» (4:1). В финале «кельты» сыграют с победителем пары «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» (3-0 в серии).