Стал известен обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА
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Сегодня, 28 мая, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-0 в серии).
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 24, Сиакам - 19, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 12, Тёрнер - 8, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Джонсон
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 26, Холидэй - 17, Уайт - 16, Хорфорд - 7, Притчард - 5, Хозер - 5, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник «Бостона» Джейлен Браун… 27-летний баскетболист становился самым результативным игроком двух из четырёх матчей в серии с «Индианой».
В плей-офф Браун сыграл 14 матчей, где в среднем набирает 25 очков, совершает 6.1 подбора и отдаёт 2.6 результативные передачи за игру.
На своём пути «Бостон» обыграл «Майами» (4:1) и «Кливленд Кавальерс» (4:1). В финале «кельты» сыграют с победителем пары «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» (3-0 в серии).
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