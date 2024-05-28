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«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА сезона-2023/2024

«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА сезона-2023/2024
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Сегодня, 28 мая, в Индианаполисе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 105:102 и вышли в финал НБА (4-0 в серии с «Пэйсерс»).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 24, Сиакам - 19, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 12, Тёрнер - 8, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Джонсон
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 26, Холидэй - 17, Уайт - 16, Хорфорд - 7, Притчард - 5, Хозер - 5, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета

Таким образом, «Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА текущего сезона. Клуб вышел в решающую стадию турнира впервые с 2022 года. Тогда они встретились с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили им со счётом 4-2. Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Денвер».

Во второй полуфинальной серии путёвку в решающий раунд разыгрывают «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Счёт в серии — 3-0 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут завтра, 29 мая. Начало — в 3:30 мск.

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