«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА сезона-2023/2024

Сегодня, 28 мая, в Индианаполисе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 105:102 и вышли в финал НБА (4-0 в серии с «Пэйсерс»).

Таким образом, «Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА текущего сезона. Клуб вышел в решающую стадию турнира впервые с 2022 года. Тогда они встретились с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили им со счётом 4-2. Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Денвер».

Во второй полуфинальной серии путёвку в решающий раунд разыгрывают «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Счёт в серии — 3-0 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут завтра, 29 мая. Начало — в 3:30 мск.