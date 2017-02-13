Шталбергс: «Нижний Новгород» сам создал нервную концовку в матче с «Калевом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал победу своей команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Калевом» (97:87), состоявшемся 13 февраля в Таллине.«Сегодня мы провели достаточно качественную игру. Итоговый счёт не может не радовать, однако по ходу матча мы допустили много ошибок на подборе. Кроме того, в двух эпизодах, владея неплохим преимуществом в счёте, нам вдруг начинало казаться, что победа в кармане, и мы сами дарили «Калеву» возможность отыграться. Собственными руками затащили себя в нервную концовку. Надеюсь, что учтём этот момент в последующих играх.На паркете сегодня появились Георгий Жбанов и Никита Зверев. Не секрет, что в этом сезоне нам важно выдержать баланс между борьбой за победы и воспитанием молодых игроков. В этом матче у них получилось не всё, однако гораздо важнее, что мы смогли дать парням игровое время и при этом победить. Над ошибками будем работать уже дома.Что касается наших вернувшихся в строй лидеров, то Петя Губанов чувствует себя отлично и находится в оптимальной форме. Иван Стребков немного потерял в уверенности из-за пропущенных игр, поэтому в некоторых эпизодах допустил обидные потери. Видно, что уставал он сегодня чуть быстрее обычного.На этой неделе нас ожидают два непростых домашних матча с УНИКСом и «Зенитом», и победа над «Калевом» очень важна в психологическом плане. Надеюсь, что дома нам помогут наши болельщики, поэтому возвращаемся в «Нижний» с хорошим настроем и готовимся к игре с казанцами», — цитирует Шталбергса официальный сайт клуба.