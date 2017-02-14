С. Обрадович: иногда у «Астаны» не хватает сил на весь матч, но они сражаются

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Астаной», который состоится 15 февраля в Краснодаре в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.«Мы играли с «Астаной» в декабре, и тогда нам удалось визуально легко одержать победу. Я уважаю эту команду за то, что они показывают хороший баскетбол, особенно если брать во внимание то, что им приходится очень много летать. Да, иногда их не хватает до конца матча, но когда у них есть силы, они всегда сражаются. В их игре присутствует чёткая идея, да и вообще это хорошая именно тренерская команда. Для нас же важно продолжить победную серию и продолжать удерживать позицию, с которой мы не против зайти в плей-офф», — цитирует Обрадовича официальный сайт клуба.