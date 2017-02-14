Коланджело не в восторге от танца Эмбида с травмированным коленом
14 февраля 2017, вторник. 16:35.
Баскетбол
Генеральный менеджер «Филадельфии» Брайан Коланджело
не в восторге от танца, исполненного Джоэлем Эмбидом
на сцене на одном из рэп-концертов. На данный момент игрок продолжает восстанавливаться от разрыва мениска, из-за которого уже пропустил два сезона.
«Это не самое хорошее, что я мог увидеть, проснувшись в субботу утром. Я понимаю некоторую озабоченность от увиденного. Возможно, он немного перешёл грань. Тяжело говорить парню вроде Джоэла, обладающего таким хорошим характером, что он делает что-то неправильно», — приводит слова Коланджело The Score.
Видеозапись танца Эмбида попала в Сеть.