Коланджело не в восторге от танца Эмбида с травмированным коленом

Генеральный менеджер «Филадельфии»не в восторге от танца, исполненногона сцене на одном из рэп-концертов. На данный момент игрок продолжает восстанавливаться от разрыва мениска, из-за которого уже пропустил два сезона.«Это не самое хорошее, что я мог увидеть, проснувшись в субботу утром. Я понимаю некоторую озабоченность от увиденного. Возможно, он немного перешёл грань. Тяжело говорить парню вроде Джоэла, обладающего таким хорошим характером, что он делает что-то неправильно», — приводит слова Коланджело The Score.Видеозапись танца Эмбида попала в Сеть.