Лав перенёс операцию на колене и выбыл на шесть недель

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс»перенёс артроскопическую операцию на правом колене и выбыл из строя на срок до шести недель, сообщает ESPN.Операцию проводил доктор Дэвид Алтчек, который извлёк из колена баскетболиста суставную мышь. Впервые боль в колене Лав почувствовал в ходе матча с «Денвер Наггетс» 11 февраля, в котором «Кливленд» одержал победу со счётом 125:109.Лав в текущем сезоне принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал по 20 очков, а также совершал по 11,1 подбора и 1,9 передачи.