«Миннесота» проиграла «Кливленду», несмотря на 41 очко Уиггинса

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Таргет-центре» в Миннеаполисе и завершилась со счётом 116:108 в пользу гостей.В составе «Кливленда» сразу двое игроков набрали по 25 очков — Леброн Джеймс, также отдавший 14 передач, и Кайри Ирвинг. В активе Ченнинга Фрая 21 очко и 10 подборов. У «Миннесоты» 41 очко набрал, 26 очков в активе Карла-Энтони Таунса. Рики Рубио отдал 16 результативных передач.Эта победа стала для «Кавальерс» шестой в последних семи матчах.