«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Лиге ВТБ, Джонс набрал 22 очка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл казахстанскую «Астану» со счётом 67:59 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. При равной игре гости захватили лидерство во второй четверти и удерживали его до заключительного отрезка. Однако на старте решающей четверти «Локомотив» провёл рывок 8:0 и вышел вперёд, а затем увеличил преимущество и довёл встречу до победы.Результативнее всех в этом матче сыграл форвард «Локомотива» Кевин Джонс, который набрал 22 очка. «Астане» 16 баллов принёс Иан Миллер.