Папатеодору: «Астана» контролировала большую часть матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Астаны»похвалил игроков своей команды, несмотря на поражение от «Локомотива-Кубани» (59:67).«Поздравляю «Локо» с победой! Мы ожидали, что это будет тяжёлая игра, потому что «Локомотив» — одна из лучших команд Европы, не только Лиги ВТБ. У них последние три месяца были отличные результаты, для нас было большой честью играть в этом зале против этой команды.Мы контролировали игру на протяжении большей части матча, играли отлично в защите, но в последние пять минут у нас не было удачи. Мы играли против команды другого уровня, и в решающие моменты они были лучше нас. Мы пропустили несколько трёхочковых подряд, мы же как раз не забивали в эти моменты. Но я всё же горжусь своими игроками, нам нужно продолжать, в воскресенье уже игра с «Цмоки». Снова поздравляю «Локо» и желаю удачи в ВТБ и Еврокубке», — цитирует Папатеодору сайт «Локомотива».