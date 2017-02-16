33 очка Томаса помогли «Бостону» переиграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 116:108.Первая половина встречи завершилась вничью. В третьей четверти хозяева сумели уйти в небольшой отрыв. В заключительном отрезке матча «Филадельфия» восстановила равновесие, но затем позволила сопернику оторваться вновь. Бостонцы удержали лидерство до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи стализ «Бостона», набравший 33 очка. В составе «Филадельфии» стоит отметить, оформившего дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.