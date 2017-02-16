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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

33 очка Томаса помогли «Бостону» переиграть «Филадельфию»

16 февраля 2017, четверг. 06:18. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 116:108.

Первая половина встречи завершилась вничью. В третьей четверти хозяева сумели уйти в небольшой отрыв. В заключительном отрезке матча «Филадельфия» восстановила равновесие, но затем позволила сопернику оторваться вновь. Бостонцы удержали лидерство до финальной сирены.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Томас из «Бостона», набравший 33 очка. В составе «Филадельфии» стоит отметить Дарио Сарича, оформившего дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
116 : 108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Томас - 33, Смарт - 21, Краудер - 18, Олиник - 16, Хорфорд - 12, Янг - 10, Джонсон - 2, Зеллер - 2, Розир - 2, Микки, Грин, Браун, Йеребко, Джексон, Брэдли
Филадельфия Сиксерс: Шарич - 20, Ковингтон - 18, Ноэль - 16, Макконнел - 12, Хендерсон - 11, Стаускас - 11, Родригес - 8, Ильясова - 5, Окафор - 4, Луваву - 3, Рэндл, Симмонс, Холмс, Эмбиид, Бэйлесс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Айзея Томас - игрок
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