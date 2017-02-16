«Нью-Орлеан» увёз победу из Мемфиса, Хилл набрал 23 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде выиграл у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 95:91.Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 7 очков, а в третьей четверти довели преимущество до 18 очков. В заключительном периоде «Гриззлиз» существенно сократили отставание, но поражения избежать не сумели.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 23 очка. В составе хозяев следует отметить, на счету которого 15 очков, 12 подборов и 9 передач.