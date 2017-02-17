Керр: на Матче звёзд могу выпустить четырёх игроков «Голден Стэйт» и Уэстбрука

Главный тренер сборной Западной конференции на Матче звёзд НБАпока не принял окончательного решения по кадровым вопросам.«Несомненно, я рассматриваю возможность выпустить на площадку пятёрку из четырёх игроков «Голден Стэйт» и, но это лишь один из вариантов. Единственное, что должен делать тренер на Матче звёзд, – это распределять игровое время. И всё. Не нужно придумывать схемы и комбинации. По крайней мере, я два года назад не придумывал. Так что когда я распределю минуты по игрокам, тогда и рассмотрю возможные сочетания», – цитирует Керра ESPN.От «Уорриорз» на звёздный поединок приглашены