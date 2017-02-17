Травма Бена Симмонса залечена не до конца

Результаты последнего обследования первого номера драфта 2016 года форварда «Филадельфии Сиксерс»говорят о том, что его травма ноги залечена ещё не до конца, сообщает Philadelphia Daily News. Симмонс получил перелом ноги перед началом сезона, и первоначально предполагалось, что он вернётся в строй в январе. В данный момент форвард выполняет отдельные упражнения, но не участвует в двусторонних поединках. При этом до конца регулярного чемпионата «Филадельфии» осталось провести всего 26 матчей.