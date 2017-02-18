С. Обрадович: ЦСКА — фаворит любого матча Лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился мнением накануне матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра состоится 19 февраля, начало — в 16:00 мск.«ЦСКА является фаворитом в любом матче Лиги ВТБ, а в этот раз они будут особенно настроены на победу после проигрыша «Зениту». Они сделают всё, чтобы изменить настроение в команде. Мы обыграли их в первой игре, но сейчас ситуация полностью поменялась — у них вернулись в строй де Коло и Хиггинс, команда стала ещё сильнее. Нам нужно контролировать ритм игры, если хотим, чтобы у нас были шансы на победу», — цитирует Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».