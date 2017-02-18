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С. Обрадович: ЦСКА — фаворит любого матча Лиги ВТБ

18 февраля 2017, суббота. 17:50. Баскетбол
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился мнением накануне матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра состоится 19 февраля, начало — в 16:00 мск.

«ЦСКА является фаворитом в любом матче Лиги ВТБ, а в этот раз они будут особенно настроены на победу после проигрыша «Зениту». Они сделают всё, чтобы изменить настроение в команде. Мы обыграли их в первой игре, но сейчас ситуация полностью поменялась — у них вернулись в строй де Коло и Хиггинс, команда стала ещё сильнее. Нам нужно контролировать ритм игры, если хотим, чтобы у нас были шансы на победу», — цитирует Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА Саша Обрадович
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