«Сакраменто» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Казинса

Руководство «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» согласовали обмен с участием центрового. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил инсайдер Yahoo SportsЗа Казинса и«Пеликанс» отдадут, пик первого раунда на драфте 2017 года, а также пик второго раунда от «Филадельфии Сиксерс» 2017 года.В текущем сезоне Казинс проводит на паркете по 34,4 минуты, собирая коллекцию из 27,8 очка, 10,6 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.