«Сакраменто» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Казинса

Руководство «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» согласовали обмен с участием центрового Демаркуса Казинса. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил инсайдер Yahoo Sports Эдриан Войнаровски.
За Казинса и Омри Касспи «Пеликанс» отдадут Тайрика Эванса, Бадди Хилда, Лэнгстона Галлоуэя, пик первого раунда на драфте 2017 года, а также пик второго раунда от «Филадельфии Сиксерс» 2017 года.
В текущем сезоне Казинс проводит на паркете по 34,4 минуты, собирая коллекцию из 27,8 очка, 10,6 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.