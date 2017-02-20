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175 лет назад 2016
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Моня: «Химки» старались сделать разницу в счёте, чтобы было легче

20 февраля 2017, понедельник. 23:10. Баскетбол
Капитан «Химок» Сергей Моня дал комментарий после победы над УНИКСом (98:73) в Единой лиге ВТБ.

«Мы лучше играли, лучше попадали и лучше защищались. УНИКС — хорошая команда, но сегодня они смазали много открытых бросков, а мы свои забили.

В третьей четверти случился перелом, когда мы крупно оторвались. В перерыве тренер просил придерживаться той же стратегии, что и в первой половине, и ничего не менять. Мы старались сделать разницу, чтобы дальше было легче. После этого мы до конца разыгрывали каждую атаку, держали мяч по 24 секунды. Старались выполнить тренерскую установку, сделали много перехватов, забили лёгкие мячи», — цитирует Моню сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК УНИКС БК Химки Сергей Моня
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