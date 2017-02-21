«Сакраменто» официально отчислил Мэтта Барнса

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац официально объявил о расторжении контракта между клубом и лёгким форвардом, чтобы получить возможность внести в ростер других игроков.Ранее стало известно о сделке между «Сакраменто» и «Нью-Орлеан Пеликанс» по обмену центрового Демаркуса Казинса. «Пеликанс» также получили от «Кингз» форварда Омри Касспи, а взамен отдали защитников Тайрика Эванса, Лэнгстона Гэллоуэя и Бадди Хилда, а также драфт-пики первого и второго раундов на 2017 год.Барнс провёл в текущем сезоне НБА 54 матча, набирая в среднем за игру 7,6 очка.