Кевин Гарнетт видит в Бронни Джеймсе качества Коби Брайанта

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что у Бронни Джеймса есть серьёзный потенциал в баскетболе.

«Бронни выглядит действительно хорошо. Он выглядит очень собранным. Кажется, его не беспокоит всеобщее внимание. Похоже, он привык к тому, что его все обсуждают. Кроме того, на площадке во время тренировки он показал себя хорошо, особенно когда делал броски. Коби Брайант обладал великолепными физическими данными и способностью развивать их. И Брони обладает некоторыми из тех же качеств. Я не говорю, что он молодой Коби, но я вижу в нём серьёзный потенциал.

Если бы я был в команде, то рискнул бы сыграть с ним. Величие присуще его семье. В какой-то момент мы увидим резкий скачок в его игре и он проявит себя», — приводит слова Гарнетта портал Fadeaway World.