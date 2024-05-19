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Лидер «Партизана» избил игрока «Црвены Звезды»

Лидер «Партизана» избил игрока «Црвены Звезды»
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«Црвена Звезда» (Белград) опубликовала заявление для прессы, в котором утверждается, что форвард «Партизана» Джеймс Нанналли напал на их игрока Стефана Лазаревича и нанёс ему побои.

Согласно заявлению красно-белого клуба, нападение произошло сегодня утром во время командной тренировки, накануне третьего матча финала Лиги АБА между двумя этими командами.

На фотографиях, предоставленных клубом, видно, что левый глаз Лазаревича ушиблен и рассечен.

Стефан Лазаревич

Стефан Лазаревич

Фото: kkcrvenazvezda.rs

В заявлении также говорится, что МВД Сербии проводит расследование данного инцидента. Кроме того, клуб отправил дисциплинарный отчёт в Лигу АБА и ожидает, что лига применит жёсткие санкции, такие как немедленная дисквалификация и отстранение Нанналли от соревнований и предстоящей третьей игры.

На данный момент «Црвена Звезда» ведёт в серии со счетом 2-0. Ранее команды ожесточённо спорили о работе судей в этой серии.

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