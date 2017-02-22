С. Карасёв: выступление в НБА станет для Теодосича проверкой

Защитник «Зенита»поделился мнением о том, стоит ли игроку ЦСКА Милошу Теодосичу, чей контракт истекает грядущим летом, пробовать свои силы в НБА.«Надо ехать обязательно, такой шанс выпадает не всегда. Милош бы там не затерялся, для него это стало бы испытанием, проверкой. Не знаю, что он выберет. Теодосич — сильный игрок, но, как известно, нет предела совершенству. Он уже немолод, но вот Пабло Приджиони вообще в 36 лет уехал в НБА, и ничего. Даже если у него там не получится, он сможет через год вернуться обратно и снова стать звездой в Европе», — отметил Карасёв в интервью «Чемпионату».Сам Карасёв выступал в НБА с 2013 по 2016 год.