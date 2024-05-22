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Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс, результат матча 22 мая 2024, счет 133:128 OT, 1/2 финала плей-офф НБА 2023/2024

«Бостон» обыграл «Индиану» в овертайме первого матча полуфинальной серии плей-офф НБА
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В ночь с 21 на 22 мая мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился первый матч серии плей-офф финала Восточной конференции НБА. Хозяева площадки «Бостон Селтикс» одержали победу над «Индианой Пэйсерс» со счётом 133:128 OT и вышли вперёд в серии 1-0.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 128
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Холидэй - 28, Браун - 26, Уайт - 15, Хорфорд - 15, Притчард - 8, Корнет - 5, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Сиакам - 24, Тёрнер - 23, Топпин - 15, Несмит - 14, Макконнелл - 13, Нембард - 12, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит

По итогам четырёх четвертей основного времени на табло была зафиксирована ничья — 117:117. Для определения победителя соперникам пришлось сыграть овертайм, который завершился в пользу баскетболистов «Селтикс».

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Бостон»), на счету которого дабл-дабл — 36 набранных очков, 12 подборов и четыре результативных паса. Вторая игра серии между «Селтикс» и «Пэйсерс» также пройдёт в Бостоне и состоится в ночь с 23 на 24 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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