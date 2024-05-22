«Бостон» обыграл «Индиану» в овертайме первого матча полуфинальной серии плей-офф НБА

В ночь с 21 на 22 мая мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился первый матч серии плей-офф финала Восточной конференции НБА. Хозяева площадки «Бостон Селтикс» одержали победу над «Индианой Пэйсерс» со счётом 133:128 OT и вышли вперёд в серии 1-0.

По итогам четырёх четвертей основного времени на табло была зафиксирована ничья — 117:117. Для определения победителя соперникам пришлось сыграть овертайм, который завершился в пользу баскетболистов «Селтикс».

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Бостон»), на счету которого дабл-дабл — 36 набранных очков, 12 подборов и четыре результативных паса. Вторая игра серии между «Селтикс» и «Пэйсерс» также пройдёт в Бостоне и состоится в ночь с 23 на 24 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.