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Североамериканский букмекер назвал фаворита на получение награды MVP финальной серии НБА

Североамериканский букмекер назвал фаворита на получение награды MVP финальной серии НБА
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Букмекерская компания Bovada обновила коэффициенты на шансы баскетболистов выиграть MVP финала в нынешнем сезоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с главными претендентами на награду.

Главные претенденты на MVP финала НБА сезона-2023/2024:

1. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
2. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
4. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
5. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).
6. Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»).
7. Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»).
8. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»).
9. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
10. Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»).
11. Джру Холидэй («Бостон Селтикс»).
12. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»).

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