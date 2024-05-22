Доманов назвал игроков Единой лиги, которых «Уралмаш» мог подписать перед плей-офф

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов рассказал о несостоявшихся трансферах команды перед плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы вели переговоры с Николой Ивановичем. Также ещё с Алексой Радановым из той же «Руны». Пытались подписать и других игроков, но все они достигли договорённости с другими командами. Проблема была в том, что дедлайн подписаний был до окончания плей-ин, то есть мы не знали, попадём ли в плей-офф.

Команды топ-4 знали об этом и могли точно гарантировать новым игрокам контракт до середины июня. Мы же могли дать контракт только на месяц.

Если бы мы не попали в плей-офф, то для нас платить два месяца просто так было бы накладно. Мы находимся не в той ситуации, когда можем так свободно деньгами распоряжаться», — сказал Доманов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Сергеем Домановым на «Чемпионате».