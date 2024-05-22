Экс-игрок НБА Тёрнер: я больше не хочу видеть ни одной игры Йокича в своей жизни

Экс-игрок НБА Эван Тёрнер рассказал об отсутствии собственного интереса к просмотру игр с участием центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Я могу прозвучать как хейтер, но я больше не хочу видеть ни одной игры Йокича в своей жизни. Это как смотреть бейсбол.

Почему Йокич злится на Эдвардса за то, что он машет толпе? Мне казалось, Николе наплевать на баскетбол», — заявил Тёрнер в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, Йокич и «Денвер» вылетели из текущего плей-офф, проиграв в серии второго раунда «Миннесоте Тимбервулвз» (3-4). Таким образом, команде из Колорадо не удалось отстоять собственный титул.

Никола стал трёхкратным MVP по итогам нынешнего сезона.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке