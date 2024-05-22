Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: мы слишком часто обсуждаем Бронни, другие игроки заслуживают внимания

Перкинс: мы слишком часто обсуждаем Бронни, другие игроки заслуживают внимания
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель ESPN Кендрик Перкинс высказался о повышенном внимании СМИ к Бронни Джеймсу, сыну форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Позвольте мне сказать следующее: мы, да и вообще все СМИ должны перестать так часто говорить о Бронни. Другие игроки с этого драфта тоже заслуживают внимания. Парни, которых выберут высоко, в первом раунде. А мы обсуждаем игрока, который ещё не факт, что вообще будет задрафтован, если и будет, то во втором раунде. За четыре года работы на телевидении я никогда не думал, что мы будем так много обсуждать игрока уровня второго раунда драфта», — заявил Перкинс на телеканале ESPN.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

Материалы по теме
Инсайдер: если «Лейкерс» и выберут Бронни, то он всё равно будет играть за фарм-клуб
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android