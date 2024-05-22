Перкинс: мы слишком часто обсуждаем Бронни, другие игроки заслуживают внимания

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель ESPN Кендрик Перкинс высказался о повышенном внимании СМИ к Бронни Джеймсу, сыну форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Позвольте мне сказать следующее: мы, да и вообще все СМИ должны перестать так часто говорить о Бронни. Другие игроки с этого драфта тоже заслуживают внимания. Парни, которых выберут высоко, в первом раунде. А мы обсуждаем игрока, который ещё не факт, что вообще будет задрафтован, если и будет, то во втором раунде. За четыре года работы на телевидении я никогда не думал, что мы будем так много обсуждать игрока уровня второго раунда драфта», — заявил Перкинс на телеканале ESPN.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков: