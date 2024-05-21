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Стал известен состав двух символических сборных по защите в НБА

НБА объявила имена баскетболистов, которые были отобраны в символические сборные по защите нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами.

Первая сборная по защите сезона-2023/2024:

Бэм Адебайо («Майами Хит»);

Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);

Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»);

Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»);

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Вторая сборная по защите сезона-2023/2024:

Алекс Карузо («Чикаго Буллз»);

Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);

Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»);

Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);

Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).

Напомним, лучшим оборонительным игроком сезона был признан Руди Гобер. Это его четвёртая подобная награда в карьере.