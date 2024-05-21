Стал известен состав двух символических сборных по защите в НБА

НБА объявила имена баскетболистов, которые были отобраны в символические сборные по защите нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами.
Первая сборная по защите сезона-2023/2024:
Бэм Адебайо («Майами Хит»);
Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»);
Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
Вторая сборная по защите сезона-2023/2024:
Алекс Карузо («Чикаго Буллз»);
Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);
Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»);
Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);
Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).
Напомним, лучшим оборонительным игроком сезона был признан Руди Гобер. Это его четвёртая подобная награда в карьере.