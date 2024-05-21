Стал известен состав сборной России U20 на летний тренировочный сбор

Российская федерация баскетбола объявила состав сборной России U20 на тренировочные сборы, которые пройдут с 15 по 30 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком баскетболистов.
Защитники:
Клим Адайкин, «МБА-Юниор»;
Семен Буринский, «Зенит-М»;
Егор Евстафьев, «Зенит-М»;
Илья Ермаков, «ЦСКА-Юниор»;
Всеволод Ищенко, «Локо-2»;
Николай Садиков, «ЦСКА-Юниор»;
Вадим Ширинкин, ЦСКА-2.
Форварды:
Егор Амосов, «Самара»;
Тимофей Ващенко, «Зенит-М»;
Ростислав Гусев, «ЦСКА-Юниор»;
Михаил Дулкай, «Зенит-М»;
Николай Нацвлишвили, «ЦСКА-Юниор»;
Лев Свинин, «Парма-2»;
Даниил Финаев, МБА-2.
Центровые
Даниил Абрамов, ЦСКА-ДЮБЛ;
Илья Кривых, «Руна-2»;
Максим Огарков, «МБА-Юниор»;
Глеб Фирсов, «Парма-2».
Тренировочный лагерь пройдёт в Белграде.