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Стал известен состав сборной России U20 на летний тренировочный сбор

Российская федерация баскетбола объявила состав сборной России U20 на тренировочные сборы, которые пройдут с 15 по 30 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком баскетболистов.

Защитники:

Клим Адайкин, «МБА-Юниор»;

Семен Буринский, «Зенит-М»;

Егор Евстафьев, «Зенит-М»;

Илья Ермаков, «ЦСКА-Юниор»;

Всеволод Ищенко, «Локо-2»;

Николай Садиков, «ЦСКА-Юниор»;

Вадим Ширинкин, ЦСКА-2.

Форварды:

Егор Амосов, «Самара»;

Тимофей Ващенко, «Зенит-М»;

Ростислав Гусев, «ЦСКА-Юниор»;

Михаил Дулкай, «Зенит-М»;

Николай Нацвлишвили, «ЦСКА-Юниор»;

Лев Свинин, «Парма-2»;

Даниил Финаев, МБА-2.

Центровые

Даниил Абрамов, ЦСКА-ДЮБЛ;

Илья Кривых, «Руна-2»;

Максим Огарков, «МБА-Юниор»;

Глеб Фирсов, «Парма-2».

Тренировочный лагерь пройдёт в Белграде.