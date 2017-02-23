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175 лет назад 2016
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«Хьюстон» обменял Энниса в «Лейкерс» на Уэртаса

23 февраля 2017, четверг. 22:58. Баскетбол
«Хьюстон Рокетс» обменяли разыгрывающего Тайлера Энниса в «Лос-Анджелес Лейкерс». В обратном направлении последовал разыгрывающий Марселинью Уэртас, который будет отчислен, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

22-летний Эннис в нынешнем сезоне НБА провёл 31 матч, в среднем набирая 1,9 очка и 1,1 передачи за 6 минут на паркете.

33-летний Уэртас в этом регулярном чемпионате набирал 2,7 очка и 2,3 передачи за 10 минут игрового времени и принял участие в 23 встречах.
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Марселинью Уэртас
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