«Хьюстон» обменял Энниса в «Лейкерс» на Уэртаса

«Хьюстон Рокетс» обменяли разыгрывающегов «Лос-Анджелес Лейкерс». В обратном направлении последовал разыгрывающий, который будет отчислен, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».22-летний Эннис в нынешнем сезоне НБА провёл 31 матч, в среднем набирая 1,9 очка и 1,1 передачи за 6 минут на паркете.33-летний Уэртас в этом регулярном чемпионате набирал 2,7 очка и 2,3 передачи за 10 минут игрового времени и принял участие в 23 встречах.