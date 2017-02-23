Хайнс: может, моя игра на щите и выглядела лёгкой, но поверьте, это не так

Форвард ЦСКАпрокомментировал победу своей команды над «Маккаби» со счётом 93:81 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Это была хорошая игра для нас, за исключением второй четверти, в которой мы допустили много ошибок. Мы делали ошибки в защите, не забивали много открытых бросков. Что касается моей игры на щите, то, может быть, это и выглядело легко со стороны, но поверьте, это не так. Считаю, что нужно отдать должное нашим защитникам, которое создавали мисс-матчи, из-за чего у нас была возможность совершать все эти подборы. Конечно, у нас непростые матчи впереди, очень важная игра с УНИКСом в Единой лиге ВТБ. Хотя на данном отрезке сезона для нас каждая игра как финал», — передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.