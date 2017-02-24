Е. Пашутин: против «Панатинаикоса» УНИКСу важно быть активным на периметре

Главный тренер УНИКСавыделил ключевые факторы предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».«Панатинаикос» — команда сбалансированная, с длинной скамейкой. Лидеры – Крис Синглтон, Кей Си Риверс, Джеймс Фелдейн, конечно же, Ник Калатес. Иоанис Бурусис обладает хорошим броском, играет изнутри. Нам надо быть активными на периметре. Очень важно не давать свободно атаковать, потому что в современном баскетболе процент реализации подобных бросков очень высок, и шансы на победу при не агрессивной и не плотной защите достаточно малы. «Панатинаикос» традиционно хорошо играет дома. К тому же поддержка 20-тысячных трибун тоже накладывает отпечаток. Но для нас это не оправдание, нужно играть», – цитирует Пашутина официальный сайт клуба.