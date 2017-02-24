29 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Локомотив-Кубань» в Лиге ВТБ

«Химки» на выезде обыграли «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:84.Хозяева паркета выиграли первую четверть со счётом 28:17, однако крупно уступили во второй десятиминутке — 15:33. В концовке небольшое преимущество было у гостей, которые смогли сохранить его до финальной сирены.Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок». Он набрал 29 очков, совершил 8 подборов и отдал 2 передачи. Лучшим в составе хозяев стал— 16 очков и 9 подборов.