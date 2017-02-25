69 очков Била и Уолла не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Филадельфии»

«Филадельфия Сиксерс» победил «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 120:112 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Роберт Ковингтон, на счету которого 25 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Дарио Шарич (20 очков, 11 подборов), Джеральд Хендерсон набрал 20 очков. У «Вашингтона» 40 очков в активе, аоформил дабл-дабл из 29 очков и 14 передач.Победная серия «Уизардс» прервалась на отметке в 4 матча.