«Финикс» расторг контракты со М. Скоттом, Д. Саллинджером и подписал Р. Прайса

«Финикс Санс» расторг контракты с мощным форвардоми центровым, сообщает официальный сайт организации. Скотт был получен в результате обмена с «Атланта Хоукс», а Саллинджер – путём сделки с «Торонто Рэпторс». Оба игрока не провели за «Финикс» ни одного матча.Кроме того, «Санс» подписали договор до конца этого сезона с разыгрывающем. Прайс, ранее заключив 10-дневное соглашение, успел провести за команду два поединка и набирал в них по 1,5 очка за 3,5 минуты в среднем за игру.