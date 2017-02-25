Дюрант: претензии Шака к Макги – детский сад. И у О'Нила была куча недостатков

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»встал на защиту своего партнёра по команде центрового, которого регулярно высмеивает в своих подборках курьёзных моментов экс-игрок НБА«Претензии Шака к Макги – это детский сад. Просто на телевидении хотят, чтобы бывшие звёзды вступали в стычки с нынешними игроками.О'Нил сам паршиво исполнял штрафные, так что мяч даже не долетал до кольца. Он промахивался при бросках сверху. Он не мог бросать даже со средней дистанции. Шакил просто был больше и сильнее всех, но у него не было никаких навыков. Тем не менее его считают великим. Однако и у него хватало недостатков. Он тоже сменил пять или шесть команд. Так что Шак – не такой уж идеальный центровой», – цитирует Дюранта ESPN.