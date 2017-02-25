«Даллас» подписал 10-дневные контракты с Куком и Бентилом

Руководство «Даллас Маверикс» подписало 10-дневные контракты с разыгрывающим Куинном Куком и форвардом Беном Бентилом, сообщает обозреватель ESPN Марка Стайн.Кук является воспитанником университета «Дьюк», после карьеры в NCAA баскетболист пробовал закрепиться в НБА посредством выступлений в Летней лиге за «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс», однако сделать этого не сумел. Последнее время разыгрывающий выступал в D-лиге за фарм-клуб «Кливленда» — «Кантон Чардж».Бентила дважды подписывался с командами НБА («Бостон Селтикс» и «Индиана Пейсерс»), но дебютировать в ассоциации ему до сих пор не удалось. После отчисления из «Пейсерс» Бентил отправился в Китай. Этот сезон баскетболист так же, как и Кук, проводил в D-лиге, защищая цвета фарм-клуба «Индианы» — «Форт-Уэйн».