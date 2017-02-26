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Бросок Энтони принёс «Нью-Йорку» победу над «Филадельфией»

26 февраля 2017, воскресенье. 06:37. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 110:109.

Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 10 очков и удерживали лидерство большую часть матча. В заключительной четверти «Сиксерс» сумели восстановить равновесие и даже выйти вперёд, но бросок Кармело Энтони за 0,3 секунды до финальной сирены принёс успех «Никс».

Энтони стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. В составе «Филадельфии» лучшим оказался Джалил Окафор, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
110 : 109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Энтони - 17, Эрнангомес - 4, О'Куинн - 4, Роуз - 4, Холидей - 2, Томас, Бейкер, Пламли, Кузминскас, Ноа, Дженнингс, Ли, Порзингис, Ндур, Вуячич
Филадельфия Сиксерс: Окафор - 11, Шарич - 8, Хендерсон - 2, Стаускас - 2, Макконнел - 2, Симмонс, Ковингтон, Андерсон, Холмс, Сплиттер, Родригес, Богут, Бэйлесс, Луваву, Эмбиид
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Джалил Окафор Кармело Энтони
Новости. Баскетбол
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