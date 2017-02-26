Бросок Энтони принёс «Нью-Йорку» победу над «Филадельфией»

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 110:109.Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 10 очков и удерживали лидерство большую часть матча. В заключительной четверти «Сиксерс» сумели восстановить равновесие и даже выйти вперёд, но бросокза 0,3 секунды до финальной сирены принёс успех «Никс».Энтони стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. В составе «Филадельфии» лучшим оказался, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.