Уэйд: партнёр не захотел, чтобы я оформил трипл-дабл

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»в шутку обвинил мощного форварда командыв том, что он помешал ему оформить трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс».«Партнёр не захотел, чтобы я стал великим, оформив трипл-дабл», – передаёт слова Уэйда TNT.Защитник закончил встречу с 20 очками, девятью подборами и 10 передачами в активе. Когда он в концовке поединка пошёл на подбор, Фелисио опередил его и взял отскок сам. «Чикаго» победил со счётом 117:99.