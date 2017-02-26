Уэйд: партнёр не захотел, чтобы я оформил трипл-дабл

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд в шутку обвинил мощного форварда команды Кристиано Фелисио в том, что он помешал ему оформить трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс».
«Партнёр не захотел, чтобы я стал великим, оформив трипл-дабл», – передаёт слова Уэйда TNT.
Защитник закончил встречу с 20 очками, девятью подборами и 10 передачами в активе. Когда он в концовке поединка пошёл на подбор, Фелисио опередил его и взял отскок сам. «Чикаго» победил со счётом 117:99.