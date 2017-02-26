Пашутин: несмотря на результаты, игроки УНИКСа не паникуют

Главный тренер УНИКСадал комментарий после поражения от ЦСКА (88:92) в матче Единой лиги ВТБ.«Играть в Москве всегда сложно, состав у ЦСКА сбалансирован, все травмированные восстановились, красно-синие прекрасно защищались. Мы неплохо противостояли нападению ЦСКА, пытались остановить их быстрые прорывы. Также хорошо держали «армейских» снайперов на периметре, тем не менее тот же Теодосич забил пару мячей с семи метров с сопротивлением. Мы лучше действовали большим составом, с Уильямсом и Параховским на площадке. Хочу поблагодарить всех своих игроков, они сегодня сражались. Понкрашов с ходу добавил глубины составу, он дал дополнительный отдых Колому. Нам нужно проанализировать ошибки, в последнее время для успеха не хватает совсем чуть-чуть.Нам нужно достойно подойти к плей-офф Единой лиги ВТБ, сохраняя правильный настрой при игре в обороне. Несмотря на последние результаты, игроки УНИКСа не паникуют.Воронов сегодня отлично действовал против де Коло и Теодосича, за этим мы его и выпускали на площадку. В последние полторы четверти мы держали на паркете стабильный состав, потому что эта пятёрка продемонстрировала свои возможности в оборонительных действиях.Претензий к Параховскому по концовке нет. В борьбе с тремя соперниками взял два подбора в нападении подряд, это дорогого стоит. Он отлично сыграл и в защите, и в нападении. Рад за Артёма, ему остаётся добавить только в стабильности», — передаёт слова Пашутина корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.